Analisi Tecnica: Dow Jones 30 dell'8/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 settembre
Piccolo spunto rialzista per il Dow Jones 30, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,25%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 45.667,1, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 45.317. L'equilibrata forza rialzista del Dow Jones 30 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 46.017,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)