Milano 10:10
41.965 +0,58%
Nasdaq 8-set
23.762 0,00%
Dow Jones 8-set
45.515 0,00%
Londra 10:10
9.234 +0,13%
Francoforte 10:09
23.725 -0,35%

Analisi Tecnica: Dow Jones 30 dell'8/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 settembre

Piccolo spunto rialzista per il Dow Jones 30, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,25%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 45.667,1, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 45.317. L'equilibrata forza rialzista del Dow Jones 30 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 46.017,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
