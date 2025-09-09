Analisi Tecnica: EUR/YEN dell'8/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 settembre
Appiattita la performance del cambio Euro / Yen, che porta a casa un modesto +0,05%.
Il quadro tecnico di breve periodo dell'Euro contro Yen giapponese mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 173,759. Rischio di discesa fino a 173,025 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 174,493.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)