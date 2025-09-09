Analisi Tecnica: GBP/USD dell'8/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 settembre
Seduta moderatamente positiva per il CABLE, che ha chiuso in rialzo a 1,3546.
Allo stato attuale lo scenario di breve del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1,3583. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1,3472. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1,3694.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)