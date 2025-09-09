Milano 16:26
41.905 +0,43%
Nasdaq 16:26
23.785 +0,10%
Dow Jones 16:26
45.490 -0,05%
Londra 16:26
9.242 +0,23%
Francoforte 16:25
23.686 -0,51%

Analisi Tecnica: Hang Seng Index dell'8/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 settembre

Nuovo spunto rialzista per l'Hang Seng Index, che guadagna bene e porta a casa un +0,85%.

Il quadro tecnico di breve periodo dell'indice della Borsa di Hong Kong mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 25.825,7. Rischio di discesa fino a 25.250,3 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 26.401,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
