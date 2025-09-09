Milano 10:11
41.957 +0,56%
Nasdaq 8-set
23.762 0,00%
Dow Jones 8-set
45.515 0,00%
Londra 10:11
9.235 +0,14%
Francoforte 10:11
23.724 -0,35%

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX dell'8/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 settembre

Bene il principale indice di Francoforte, con un rialzo dello 0,89%.

Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 23.593,9. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 23.913,7. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 24.233,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
