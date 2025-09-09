Analisi Tecnica: indice FTSE 100 dell'8/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 settembre
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del principale indice della Borsa di Londra, che in chiusura evidenzia un +0,17%.
Tecnicamente, il FTSE 100 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 9.266,8, mentre il supporto più immediato si intravede a 9.162,1. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 9.371,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)