Analisi Tecnica: indice FTSE 100 dell'8/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 settembre

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del principale indice della Borsa di Londra, che in chiusura evidenzia un +0,17%.

Tecnicamente, il FTSE 100 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 9.266,8, mentre il supporto più immediato si intravede a 9.162,1. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 9.371,6.


