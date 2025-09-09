Milano 10:11
41.957 +0,56%
Nasdaq 8-set
23.762 0,00%
Dow Jones 8-set
45.515 0,00%
Londra 10:11
9.235 +0,14%
Francoforte 10:11
23.724 -0,35%

Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap dell'8/09/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap dell'8/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 settembre

Seduta vivace per il FTSE Mid Cap, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dello 0,74%.

La situazione di medio periodo del FTSE Mid Cap resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 55.898. Supporto visto a quota 55.408. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 56.387.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```