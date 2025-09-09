Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap dell'8/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 settembre
Seduta vivace per il FTSE Mid Cap, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dello 0,74%.
La situazione di medio periodo del FTSE Mid Cap resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 55.898. Supporto visto a quota 55.408. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 56.387.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)