Milano 10:11
41.957 +0,56%
Nasdaq 8-set
23.762 0,00%
Dow Jones 8-set
45.515 0,00%
Londra 10:11
9.235 +0,14%
Francoforte 10:11
23.724 -0,35%

Analisi Tecnica: indice MDAX dell'8/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 settembre

Seduta positiva per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che avanza bene e porta a casa un +1,48%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 29.888. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 30.738. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 31.588,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
