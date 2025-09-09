Analisi Tecnica: indice MDAX dell'8/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 settembre

Seduta positiva per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che avanza bene e porta a casa un +1,48%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 29.888. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 30.738. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 31.588,1.

