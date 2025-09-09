Milano 10:11
41.957 +0,56%
Nasdaq 8-set
23.762 0,00%
Dow Jones 8-set
45.515 0,00%
Londra 10:12
9.236 +0,16%
Francoforte 10:11
23.724 -0,35%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite dell'8/09/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite dell'8/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 settembre

Piccolo passo in avanti per il Nasdaq Composite, che porta a casa un misero +0,45%.

Lo status tecnico del Nasdaq Composite è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 21.971,7, mentre il primo supporto è stimato a 21.452,7. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 22.490,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```