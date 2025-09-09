Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite dell'8/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 settembre
Piccolo passo in avanti per il Nasdaq Composite, che porta a casa un misero +0,45%.
Lo status tecnico del Nasdaq Composite è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 21.971,7, mentre il primo supporto è stimato a 21.452,7. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 22.490,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)