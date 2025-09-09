Milano 10:12
Analisi Tecnica: Swiss Market Index dell'8/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 settembre

Contenuto ribasso per l'indice svizzero, che archivia la sessione in flessione dello 0,47%.

L'esame di breve periodo dello SMI (Swiss Market Index) classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 12.434,6 e primo supporto individuato a 12.139,5. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 12.729,7.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
