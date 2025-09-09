Milano 8-set
41.724 0,00%
Nasdaq 8-set
23.415 -1,22%
Dow Jones 8-set
45.515 +0,25%
Londra 8-set
9.221 0,00%
Francoforte 8-set
23.807 0,00%

Appuntamenti macroeconomici del 9 settembre 2025

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

Calendar, Macroeconomia
(Teleborsa) -
Martedì 09/09/2025
08:45 Francia: Produzione industriale, mensile (atteso -1,4%; preced. 3,8%)


