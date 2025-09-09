Milano
8-set
41.724
0,00%
Nasdaq
8-set
23.415
-1,22%
Dow Jones
8-set
45.515
+0,25%
Londra
8-set
9.221
0,00%
Francoforte
8-set
23.807
0,00%
Martedì 9 Settembre 2025, ore 08.54
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Appuntamenti macroeconomici del 9 settembre 2025
Appuntamenti macroeconomici del 9 settembre 2025
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
Calendar
,
Macroeconomia
09 settembre 2025 - 08.10
(Teleborsa) -
Martedì 09/09/2025
08:45
Francia
: Produzione industriale, mensile (atteso -1,4%; preced. 3,8%)
(Foto: Silkstock - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
Condividi
Leggi anche
Appuntamenti macroeconomici del 3 settembre 2025
Appuntamenti macroeconomici del 22 agosto 2025
Appuntamenti macroeconomici del 27 agosto 2025
Appuntamenti macroeconomici del 2 settembre 2025
Argomenti trattati
Francia
(60)
Altre notizie
Appuntamenti macroeconomici del 4 settembre 2025
Appuntamenti macroeconomici del 5 settembre 2025
Appuntamenti macroeconomici del 12 agosto 2025
Appuntamenti macroeconomici del 26 agosto 2025
Appuntamenti macroeconomici del 19 agosto 2025
Eventi e scadenze del 2 settembre 2025
Guide
Sistemi di pagamento: quanti sono, quali sono e come funzionano
Carte, wallet digitali, bonifici, POS, BNPL, buoni pasto, pagamenti da smartphone e in-car: i sistemi di pagamento oggi sono numerosi e sempre più integrati nella vita quotidiana.
leggi tutto