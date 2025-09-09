Auto, Merz: maggiore flessibilità nella transizione all'elettrico

(Teleborsa) - Il cancelliere tedescoha invocato un approccio più flessibile da parte dell’Unione Europea nella regolamentazione del settore automobilistico, sostenendo la richiesta dell’industria di non vincolare la transizione alla sola mobilità elettrica. Intervenendo al, Merz ha ribadito l’impegno del suo governo verso la mobilità elettrica, ma ha avvertito che "servono regole europee intelligenti, affidabili e flessibili".Pur non mettendo in discussione la scadenza del 2035, che prevede la fine della vendita in Ue di nuove auto a, Merz ha insistito sulla necessità di "apertura tecnologica", aprendo così la porta aedcome alternative. "Gli impegni politici unilaterali verso tecnologie specifiche sono la strada sbagliata in termini di politica economica, non solo per questo settore", ha dichiarato.Merz ha intanto annunciato un incontro con i vertici delle principali aziende tedesche del settore nelle prossime settimane, sottolineando che ladell’industria e ladevono andare di pari passo: "Vogliamo concorrenza tra le migliori idee e tecnologie".