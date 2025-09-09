Bank of America alza target sulle banche italiane: MPS è la top pick

(Teleborsa) - Bank of America
(BofA) ha incrementato il target price
su una serie di banche italiane
, ribadendo la propria view positiva sul settore, dove l'M&A rimane un catalyst chiave.
È chiaro che "l'Europa ha bisogno di banche più grandi, più forti e più redditizie", scrivono gli analisti. L'M&A nel settore è un modo per aumentare gli utili attraverso guadagni di quote di mercato, sinergie di ricavi e costi, scalabilità nell'offerta di prodotti e investimenti IT. Il raggiungimento degli obiettivi di M&A è un fattore chiave per la performance dei prezzi: BBVA, Monte Paschi e UniCredit rimangono
, secondo BofA, nella posizione migliore
. Sebbene le condizioni del "golden power" per l'Italia siano ancora in conflitto con il diritto dell'UE ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, si prevede una decisione vincolante della Commissione UE entro la fine di settembre.
UniCredit ha ritirato la sua offerta per Banco BPM
a causa di "condizioni non soddisfatte" relative al "golden power". BofA ritiene ancora che queste condizioni siano destinate a essere annullate dalla Commissione UE. UniCredit dispone di un capitale in eccesso di circa 8,5-10 miliardi di euro
e, in assenza di un significativo incremento della crescita dei prestiti, questi fondi possono essere reinvestiti tempestivamente tramite acquisizione di partecipazioni o M&A, con un ROI stimato di circa il 18-20%, rispetto a circa l'11-12% per i buyback.MPS
ha un CET1 del 19,6%, un buffer di capitale di 1.041 punti base rispetto al requisito minimo. Ciò equivale a un eccesso di 7,7 miliardi di euro al netto delle imposte differite attive (DTA), appena al di sotto della capitalizzazione di mercato, il che implica un valore prossimo allo zero
per la banca stessa. "Il mercato sta scontando che il capitale in eccesso venga azzerato, il che a nostro avviso è ingiustificato", si legge nella ricerca. Un'integrazione con Mediobanca
offre l'opportunità di aggiungere fabbriche prodotto (finanza al consumo, WM e CIB) e una partecipazione di circa il 13% in Generali
, attualmente valutata circa 6,7 ??miliardi di euro.
BofA ha incrementato il target price
su Intesa Sanpaolo
a 6 euro per azione (da 5,5 euro, Neutral confermato), su UniCredt a 80 euro per azione (da 71 euro, Buy confermato), su Banco BPM a 12,5 euro per azione (da 10,8 euro, Neutral confermato), su MPS a 10,5 euro per azione (da 9,7 euro, Buy confermato), su BFF Bank
a 14,4 euro per azione (da 13 euro, Buy confermato), su Poste Italiane
a 18,5 euro per azione (da 16,6 euro, Underperform confermato).