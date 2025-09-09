Bank of America alza target sulle banche italiane: MPS è la top pick

Bank of America

(Teleborsa) -(BofA) hasu una serie di, ribadendo la propria view positiva sul settore, dove l'M&A rimane un catalyst chiave.È chiaro che "l'Europa ha bisogno di banche più grandi, più forti e più redditizie", scrivono gli analisti. L'M&A nel settore è un modo per aumentare gli utili attraverso guadagni di quote di mercato, sinergie di ricavi e costi, scalabilità nell'offerta di prodotti e investimenti IT. Il raggiungimento degli obiettivi di M&A è un fattore chiave per la performance dei prezzi:, secondo BofA,. Sebbene le condizioni del "golden power" per l'Italia siano ancora in conflitto con il diritto dell'UE ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, si prevede una decisione vincolante della Commissione UE entro la fine di settembre.UniCredit ha ritirato la sua offerta pera causa di "condizioni non soddisfatte" relative al "golden power". BofA ritiene ancora che queste condizioni siano destinate a essere annullate dalla Commissione UE.e, in assenza di un significativo incremento della crescita dei prestiti, questi fondi possono essere reinvestiti tempestivamente tramite acquisizione di partecipazioni o M&A, con un ROI stimato di circa il 18-20%, rispetto a circa l'11-12% per i buyback.ha un CET1 del 19,6%, un buffer di capitale di 1.041 punti base rispetto al requisito minimo. Ciò equivale a un eccesso di 7,7 miliardi di euro al netto delle imposte differite attive (DTA), appena al di sotto della capitalizzazione di mercato, il che implica unper la banca stessa. "Il mercato sta scontando che il capitale in eccesso venga azzerato, il che a nostro avviso è ingiustificato", si legge nella ricerca. Un'integrazione conoffre l'opportunità di aggiungere fabbriche prodotto (finanza al consumo, WM e CIB) e una partecipazione di circa il 13% in, attualmente valutata circa 6,7 ??miliardi di euro.BofA ha incrementato ilsua 6 euro per azione (da 5,5 euro, Neutral confermato), su UniCredt a 80 euro per azione (da 71 euro, Buy confermato), su Banco BPM a 12,5 euro per azione (da 10,8 euro, Neutral confermato), su MPS a 10,5 euro per azione (da 9,7 euro, Buy confermato), sua 14,4 euro per azione (da 13 euro, Buy confermato), sua 18,5 euro per azione (da 16,6 euro, Underperform confermato).