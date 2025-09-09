Bayrou da Macron per le dimissioni. OAT in salita fa ampliare lo Spread

(Teleborsa) -per rassegnare le, concludendo un incarico durato solo nove mesi, dopo la(364 voti contro e 194 voti a favore) votata ieri dall'Assembea Nazionale. Una evoluzione che apreper la Francia.Il Presidente Macron ha, tutte altrettanto rischiose. La prima è, che al momento sembra, per fa approvare la legge di bilancio bilancio eed un taglio del rating. Il nuovo primo Ministro dovrebbe restare in carica almeno sino alle prossime presidenziali nel 2027, maconsiderando che le forze di opposizione premono per nuove elezioni e la maggioranza è estremamente frammentata e variegata. I socialisti hanno già messo in chiaro che dovranno gradire la nuova candidatura, ma le altre forze politiche che compongono la coalizione hanno già precisato che non voterebbero mai un candidato socialista, quindi si entra in una impasse difficile da sciogliere.Lesono anche più drammatiche: l'una prevede le, al momento alquanto, nonostante il pressing del Rassemblement National di Marine Le Pen, l'altra lo, i cui tempi però sono peròdella legge di bilancio e sarebbero accolte con grande pessimismo dai mercati e dalle agenzie di rating.Secondo gli analisti di, sin qui, ialla crisi politica in Francia, in quanto "gli investitori si aspettano unain Francia, con l’assenza di scenari estremi come elezioni anticipate a breve termine".Una opinione condivisa da Raphael Thuin, Head of Capital Markets Strategies di, secondo cui, "pur non essendo atteso, nel breve termine,, l’accumularsi delle incertezze potrebbe, nel medio periodo, pesare sulla crescita e sulla credibilità del Paese. La possibilità di uscire da questadipenderà tanto dalle scelte interne - in particolare dalla capacità di formare un governo stabile - quanto dalla pazienza degli investitori nei confronti di dinamiche negative che erodono la credibilità nazionale".Nonostante la reazione tranquilla del mercato azionario, con il, le principali conseguenze della crisi politica in Francia si vedono sul mercato obbligazionario, che conferma la tendenza ad uned un allargamento dello Spread, che sembra preludere anche all'ormai atteso peggioramento del rating.Ilsi è spinto sino(+7 punti base rispetto alla vigilia), portando lo, avvicinando quello del BTP nostrano che rende il 3,52% ed evidenzia iìun differenziale rispetto al benchmark dìtedesco di 85 punti.La situazione di stallo politico venutasi a creare in Francia non potrà non averefrancese, porto che già alcune agenzie hanno un outlook negativo sul rating francese e che, dopo il vito di sfiducia, lo ha già messo in"Il crollo del governo francese – il secondo in meno di un anno – è negativo per il credito della Francia (AA-/Stabile)", annuncia Thomas Gillet, Direttore Sovereign e Public rating di Scope Ratings, notando che la sfiducia ", dato l'elevato deficit di bilancio (5,8% del PIL nel 2024) e la crescente traiettoria del debito". Per l'agenzia di rating europea, "il rapporto debito/PIL è destinato a continuare a salire fino a superare il 120% nei prossimi anni, rispetto al 113% del PIL nel 2024, 15 punti percentuali in più rispetto al 2019". Per Scope, che, "un panorama politico frammentato, una maggiore polarizzazione politica e un calendario elettorale ostacolano un compromesso politico sulle riforme di bilancio, che aumentano il rischio di stallo politico e di indebolimento delle finanze pubbliche nel medio termine".Quanto alle altre agenzie, la prima a esprimersi questosarà, che aveva assegnato un rating AA- con oulook negativo alla Francia. Seguiranno(19 settembre) e(24 ottobre).Per gli analisti si Nuveene , soprattutto,nel percorso di correzione del deficit. Per Laura Cooper, Head of Macro Credit e Global Investment Strategist di, "gli OAT francesi stanno mostrando segni di tensione" ed "un restringimento (dello Spread) a breve termine a 70 pb è probabile con un governo di coalizione. Tuttavia, uno- se i timori di unadovessero intensificarsi - potrebbe essere una tentazione per coloro che sono in cerca di occasioni"., per le dinamiche relative alle partite correnti e al percorso su deficit relativamente più rigoroso, - spiega l'analista - mentre la Spagna resta una storia preferita poiché la sua economia si sta spostando verso la fascia alta della catena del valore".