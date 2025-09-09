BlackRock aumenta la partecipazione in Freedom Holding Corp.: investimento da 89 milioni di dollari

(Teleborsa) - Freedom Holding Corp
, società globale di servizi finanziari e tecnologici
e casa madre della piattaforma di investimento Freedom24
, ha annunciato che BlackRock
ha aumentato la propria partecipazione nella società allo 0,85%, investendo circa 89 milioni di dollari
. La più grande società di investimento al mondo è ora tra i maggiori azionisti dopo il fondatore e CEO Timur Turlov
.
Secondo Bloomberg, durante l’ultimo periodo di rendicontazione BlackRock ha acquisito ulteriori 443.965 azioni
di Freedom Holding, portando la sua quota complessiva a 520.565 azioni. Tra gli altri principali investitori istituzionali figurano State Street Corp., Grace Partners of DuPage L.P. e Geode Capital Management.
"Accogliamo con favore il crescente interesse da parte degli investitori istituzionali globali. La presenza di partner come BlackRock conferma la resilienza del nostro business e il potenziale strategico di Freedom Holding nei mercati internazionali”, ha Turlov.
Freedom Holding Corp. continua a registrare risultati solidi: i ricavi
per l’anno fiscale 2025 hanno raggiunto 2,05 miliardi di dollari, con un incremento del 23% su base annua, mentre l’utile netto
è stato pari a 84,5 milioni di dollari. Anche gli asset sono cresciuti, passando da 8,3 a 9,9 miliardi di dollari. In Kazakistan
, il gruppo sta sviluppando attivamente un ampio ecosistema che comprende Freedom Bank, Freedom Broker, Freedom Life e Freedom Insurance, insieme a servizi digitali per lo stile di vita come Arbuz.kz, Freedom Ticketon e Aviata.