BolognaFiere, Elena Leti cooptata in CdA

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di BolognaFiere, società quotata su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale (EGM PRO), ha deliberato la nomina dell'architetto Elena Leti quale consigliere. La nomina è avvenuta per cooptazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale.

Contestualmente, Elena Leti entra a far parte del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e del Comitato Remunerazione, che risultano ora composti da: Celso Luigi De Scrilli (Presidente), Teresa Lopilato ed Elena Leti.

Elena Leti, architetto, laureata a Firenze con Master in Gestione dei beni confiscati alle mafie e corso in Project Management, è iscritta all'Ordine degli Architetti di Bologna e agli albi dei Periti Penali e CTU del Tribunale. Attualmente è Consigliere di Amministrazione dell'Autostazione di Bologna, Presidente della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio di Casalecchio di Reno e Consigliere del Consiglio di Disciplina dell'Ordine. Ha fatto parte del CdA dell'Aeroporto Marconi di Bologna dal 2022 al 2025. Con studio a Bologna dal 2002, svolge attività di progettazione architettonica e consulenza tecnica per il Tribunale in ambito civile e penale.

La nuova nomina segue le dimissioni, per sopraggiunte esigenze personali, dell'avvocata Cathy La Torre.
