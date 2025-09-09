Milano 10:13
41.964 +0,58%
Nasdaq 8-set
23.762 0,00%
Dow Jones 8-set
45.515 0,00%
Londra 10:13
9.236 +0,16%
Francoforte 10:12
23.735 -0,30%

Borsa: Andamento laterale per Madrid (+0,01%)

Ibex 35 prende il via a 15.004,2 Euro

Inizio di seduta fiacca per indice azionario della Borsa di Madrid, che riporta un cauto +0,01%, a quota 15.004,2 in apertura.
