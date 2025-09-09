Milano 10:13
41.964 +0,58%
Nasdaq 8-set
23.762 0,00%
Dow Jones 8-set
45.515 0,00%
Londra 10:13
9.236 +0,16%
Francoforte 10:12
23.735 -0,30%

Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Shanghai, +0,38%

L'Indice della Borsa di Shanghai esordisce a 3.826,84 punti

Finanza
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Shanghai, +0,38%
Piccolo passo in avanti per l'indice della Borsa cinese, che avanza dello 0,38%, dopo aver aperto a 3.826,84 punti.
