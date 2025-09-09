Milano 11:24
Borsa elettrica, prezzo medio acquisto scende a 106,46 euro/MWh

Finanza
(Teleborsa) - Nella settimana dall'1 al 7 settembre 2025 il prezzo medio dell'energia elettrica è stato di 106,46 euro/MWh, in calo del 3,1% rispetto alla settimana precedente. Lo comunica il Gestore dei Mercati Energetici (GME), che gestisce la borsa elettrica.

I volumi di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a circa 4,5 milioni di MWh (+1,9%), con la liquidità all'81,4%.

I prezzi medi di vendita hanno oscillato tra un minimo di 103,75 euro/MWh del Nord e un massimo di 110,13 euro/MWh in Sicilia.


