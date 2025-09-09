Borsa elettrica, prezzo medio acquisto scende a 106,46 euro/MWh

(Teleborsa) - Nella settimana dall'1 al 7 settembre 2025 il prezzo medio dell'energia elettrica
è stato di 106,46 euro/MWh
, in calo del 3,1% rispetto alla settimana precedente. Lo comunica il Gestore dei Mercati Energetici
(GME), che gestisce la borsa elettrica.
I volumi
di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a circa 4,5 milioni di MWh
(+1,9%), con la liquidità all'81,4%.
I prezzi medi di vendita
hanno oscillato tra un minimo di 103,75 euro/MWh
del Nord e un massimo di 110,13 euro/MWh
in Sicilia.