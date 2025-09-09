Milano 17:35
42.008 +0,68%
Nasdaq 21:45
23.815 +0,22%
Dow Jones 21:45
45.714 +0,44%
Londra 17:35
9.243 +0,23%
Francoforte 17:35
23.718 -0,37%

Borsa: Frazionale rialzo per Milano che porta a casa un mediocre +0,68%

Il FTSE MIB chiude la seduta a 42.008,22 punti

Milano riporta un guadagno dello 0,68%, terminando a 42.008,22 punti.
