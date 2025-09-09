Milano 16:27
41.908 +0,44%
Nasdaq 16:27
23.773 +0,04%
Dow Jones 16:27
45.480 -0,08%
Londra 16:27
9.240 +0,20%
Francoforte 16:26
23.689 -0,50%

Borsa: Giornata fiacca per il Dow Jones (+0,07%)

Il Dow Jones prende il via a 45.547,62 punti

L'indice dei giganti USA passa di mano con un trascurabile +0,07%, a quota 45.547,62 in apertura.
