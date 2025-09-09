Milano 10:13
41.964 +0,58%
Nasdaq 8-set
23.762 0,00%
Dow Jones 8-set
45.515 0,00%
Londra 10:13
9.236 +0,16%
Francoforte 10:12
23.735 -0,30%

Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,8%

Hang Seng a 25.839,36 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,8%
Indice Hang Seng +0,8% a quota 25.839,36 all'apertura pomeridiana.
Condividi
```