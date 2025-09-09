Milano 9-set
Nasdaq 9-set
Dow Jones 9-set
Londra 9-set
Francoforte 9-set
Borsa: Modesto recupero per il Nasdaq-100, in aumento dello 0,33%

Il Nasdaq-100 termina le contrattazioni a 23.839,8 punti

L'indice tecnologico di Wall Street conclude in progresso dello 0,33% e termina la sessione a 23.839,8 punti.
