Milano 10:13
41.964 +0,58%
Nasdaq 8-set
23.762 0,00%
Dow Jones 8-set
45.515 0,00%
Londra 10:13
9.236 +0,16%
Francoforte 10:12
23.735 -0,30%

Borsa: Non si allontana dalla parità Shanghai (+0,18% alle 05:48)

L'Indice della Borsa di Shanghai si muove sulla parità a 3.819,41 punti

In breve, Finanza
Borsa: Non si allontana dalla parità Shanghai (+0,18% alle 05:48)
Shanghai mostra un +0,18% alle 05:48 e continua gli scambi a 3.819,41 punti.
Condividi
```