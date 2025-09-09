Milano 16:27
41.908 +0,44%
Nasdaq 16:27
23.773 +0,04%
Dow Jones 16:27
45.480 -0,08%
Londra 16:27
9.240 +0,20%
Francoforte 16:26
23.689 -0,50%

Il FTSE MIB passa di mano a 41.867,73 punti

Borsa: Piccolo spunto rialzista per Milano, in progresso dello 0,35% alle 16:00
Milano segna un modesto +0,35% alle 16:00 e allunga timidamente il passo a 41.867,73 punti.
