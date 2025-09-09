Milano 10:14
41.961 +0,57%
Nasdaq 8-set
23.762 0,00%
Dow Jones 8-set
45.515 0,00%
Londra 10:14
9.236 +0,15%
Francoforte 10:12
23.735 -0,30%

Il CAC40 dà il via alle contrattazioni a 7.750,92 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Parigi (+0,21%)
Appiattita la performance dell'indice di Parigi, che passa di mano con un +0,21%, a quota 7.750,92 in apertura.
