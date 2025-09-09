Milano
17:35
42.008
+0,68%
Nasdaq
21:46
23.814
+0,22%
Dow Jones
21:46
45.715
+0,44%
Londra
17:35
9.243
+0,23%
Francoforte
17:35
23.718
-0,37%
Martedì 9 Settembre 2025, ore 22.02
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Seduta fiacca per il Nasdaq-100 (+0,19% alle 19:30)
Borsa: Seduta fiacca per il Nasdaq-100 (+0,19% alle 19:30)
Il Nasdaq-100 tratta sulla parità a 23.808,34 punti
In breve
,
Finanza
09 settembre 2025 - 19.30
L'indice dei tecnologici USA passa di mano con un trascurabile +0,19% alle 19:30 e scambia a 23.808,34 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Seduta fiacca per il Nasdaq-100 (-0,13% alle 19:30)
Borsa: Giornata fiacca per il Nasdaq-100 (-0,02%)
Borsa: Giornata fiacca per il Nasdaq-100 (+0,12%)
Borsa: Giornata fiacca per il Nasdaq-100 (+0,18%)
Argomenti trattati
USA
(323)
·
Nasdaq 100
(84)
Titoli e Indici
Nasdaq 100
+0,22%
Altre notizie
Borsa: Giornata fiacca per il Nasdaq-100 (+0,26%)
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in guadagno dello 0,88%
Borsa: Avvio sotto la parità per il Nasdaq-100, in calo dello 0,29%
Borsa: Avvio sotto la parità per il Nasdaq-100, in calo dello 0,10%
Borsa: Avvio sotto la parità per il Nasdaq-100, in calo dello 0,19%
Borsa: Stabile il Nasdaq-100, che riporta un cauto +0,01%
Guide
Sistemi di pagamento: quanti sono, quali sono e come funzionano
Carte, wallet digitali, bonifici, POS, BNPL, buoni pasto, pagamenti da smartphone e in-car: i sistemi di pagamento oggi sono numerosi e sempre più integrati nella vita quotidiana.
leggi tutto