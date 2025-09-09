Milano 17:35
42.008 +0,68%
Nasdaq 21:46
23.814 +0,22%
Dow Jones 21:46
45.715 +0,44%
Londra 17:35
9.243 +0,23%
Francoforte 17:35
23.718 -0,37%

Borsa: Seduta fiacca per il Nasdaq-100 (+0,19% alle 19:30)

Il Nasdaq-100 tratta sulla parità a 23.808,34 punti

L'indice dei tecnologici USA passa di mano con un trascurabile +0,19% alle 19:30 e scambia a 23.808,34 punti.
