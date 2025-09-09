Milano 9-set
0 0,00%
Nasdaq 9-set
23.840 +0,33%
Dow Jones 9-set
45.711 +0,43%
Londra 9-set
9.243 +0,23%
Francoforte 9-set
23.718 -0,37%

Borsa: Senza slancio il Dow Jones che avanza appena dello 0,43%

Il Dow Jones termina gli scambi a 45.711,59 punti

L'indice dei colossi di Wall Street allunga timidamente il passo dello 0,43% e chiude a 45.711,59 punti.
