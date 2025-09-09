Milano 10:14
41.961 +0,57%
Nasdaq 8-set
23.762 0,00%
Dow Jones 8-set
45.515 0,00%
Londra 10:14
9.236 +0,15%
Francoforte 10:14
23.725 -0,35%

Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,08%

SSE a 3.815,61 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,08%
Indice SSE +0,08% a quota 3.815,61 all'apertura pomeridiana.
Condividi
```