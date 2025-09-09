Milano 17:35
42.008 +0,68%
Nasdaq 21:46
23.814 +0,22%
Dow Jones 21:46
45.715 +0,44%
Londra 17:35
9.243 +0,23%
Francoforte 17:35
23.718 -0,37%

Borsa: Sotto la parità Francoforte, in calo dello 0,37%

In breve, Finanza
Francoforte mostra un frazionale ribasso dello 0,37% e archivia la seduta a 23.718,45 punti.
