Borse asiatiche miste, Tokyo su nuovi record prima di virare in rosso

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, dopo una seduta positiva a Wall Street per le aspettative di un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve la prossima settimana.Ilha raggiunto un, nell'euforia che ha seguito le dimissioni del Primo Ministro Shigeru Ishiba, a seguito di sconfitte elettorali e di un crescente dissenso interno al partito. Ciò ha alimentato le aspettative che il suo successore possa perseguire politiche fiscali e monetarie più espansive.Prevale la cautela a, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,21%; sulla stessa linea,perde l'1,01%.Poco sopra la parità(+0,58%); con analoga direzione, in denaro(+0,97%). In moderato rialzo(+0,28%); sotto la parità, che mostra un calo dello 0,67%.Lieve ribasso per l', che presenta una flessione dello 0,28%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,08%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento dell'tratta 1,57%, mentre il rendimento delè pari 1,78%.Tra i datisui mercati asiatici:03:30: Prezzi consumo, annuale (atteso -0,2%; preced. 0%)03:30: Prezzi produzione, annuale (atteso -2,9%; preced. -3,6%)01:50: Prezzi produzione, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,2%)06:30: Produzione industriale, mensile (atteso -1,6%; preced. 2,1%).