Borse asiatiche miste, Tokyo su nuovi record prima di virare in rosso

(Teleborsa) - Seduta mista per i mercati azionari asiatici
, dopo una seduta positiva a Wall Street per le aspettative di un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve la prossima settimana.
Il Nikkei giapponese
ha raggiunto un nuovo massimo storico, prima di perdere terreno e virare in rosso
, nell'euforia che ha seguito le dimissioni del Primo Ministro Shigeru Ishiba, a seguito di sconfitte elettorali e di un crescente dissenso interno al partito. Ciò ha alimentato le aspettative che il suo successore possa perseguire politiche fiscali e monetarie più espansive.
Prevale la cautela a Tokyo
, con il Nikkei 225
che continua la seduta con un leggero calo dello 0,21%; sulla stessa linea, Shenzhen
perde l'1,01%.
Poco sopra la parità Hong Kong
(+0,58%); con analoga direzione, in denaro Seul
(+0,97%). In moderato rialzo Mumbai
(+0,28%); sotto la parità Sydney
, che mostra un calo dello 0,67%.
Lieve ribasso per l'Euro contro la valuta nipponica
, che presenta una flessione dello 0,28%. Seduta sostanzialmente invariata per l'Euro nei confronti della divisa cinese
, che tratta con un moderato +0,08%. Sostanzialmente invariata la seduta per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese
, che scambia sui valori della vigilia.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
tratta 1,57%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
è pari 1,78%.
Tra i dati macroeconomici rilevanti
sui mercati asiatici: Mercoledì 10/09/2025
03:30 Cina
: Prezzi consumo, annuale (atteso -0,2%; preced. 0%)
03:30 Cina
: Prezzi produzione, annuale (atteso -2,9%; preced. -3,6%) Giovedì 11/09/2025
01:50 Giappone
: Prezzi produzione, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,2%) Venerdì 12/09/2025
06:30 Giappone
: Produzione industriale, mensile (atteso -1,6%; preced. 2,1%).