Milano
16:28
41.913
+0,45%
Nasdaq
16:28
23.780
+0,07%
Dow Jones
16:28
45.484
-0,07%
Londra
16:28
9.239
+0,19%
Francoforte
16:27
23.693
-0,48%
Martedì 9 Settembre 2025, ore 16.44
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Cambi: euro a 0,8663 sterline alle 15:41
Cambi: euro a 0,8663 sterline alle 15:41
In breve
,
Finanza
09 settembre 2025 - 15.41
Euro a 0,8663 sulla sterlina inglese alle 15:41.
Condividi
Leggi anche
Cambi: euro a 0,8663 sterline alle 08:30
Cambi: euro a 0,8663 sterline alle 11:30
Cambi: euro a 0,8663 sterline alle 19:30
Cambi: euro a 0,8652 sterline alle 08:30
Titoli e Indici
Eur/Gbp
-0,20%
Altre notizie
Cambi: euro a 0,862 sterline alle 08:30
Cambi: euro a 0,8673 sterline alle 11:30
Cambi: euro a 0,8621 sterline alle 19:30
Cambi: euro a 0,8626 sterline alle 11:30
Cambi: euro a 0,8642 sterline alle 08:30
Cambi: euro a 0,8641 sterline alle 11:30
Guide
Sistemi di pagamento: quanti sono, quali sono e come funzionano
Carte, wallet digitali, bonifici, POS, BNPL, buoni pasto, pagamenti da smartphone e in-car: i sistemi di pagamento oggi sono numerosi e sempre più integrati nella vita quotidiana.
leggi tutto