Milano 10:14
41.961 +0,57%
Nasdaq 8-set
23.762 0,00%
Dow Jones 8-set
45.515 0,00%
Londra 10:14
9.236 +0,15%
Francoforte 10:14
23.725 -0,35%

Cambi: euro a 0,932 Franchi svizzeri alle 08:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,932 Franchi svizzeri alle 08:30
Euro a 0,932 sul Franco Svizzero (CHF) alle 08:30.
Condividi
```