Carburanti, prezzi medi poco mossi: benzina self a 1,713 euro-litro

(Teleborsa) - Poco mossi ialla pompa. Dopo i rialzi dei giorni scorsi, questa mattina si registrano solo assestamenti sulle medie nazionali. Segnali di ribasso sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi. Quotazioni dei prodotti raffinati in lieve aumento. Stando alla consuetaha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio.Di seguito lecomunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del Made in Italy edelaborati da Staffetta Quotidiana, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti:a 1,713 euro/litro (invariato, compagnie 1,720, pompe bianche 1,701),a 1,641 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,647, pompe bianche 1,628).a 1,854 euro/litro (invariato, compagnie 1,898, pompe bianche 1,771),a 1,782 euro/litro (+1, compagnie 1,825, pompe bianche 1,699).a 0,694 euro/litro (invariato, compagnie 0,704, pompe bianche 0,683),a 1,423 euro/kg (-1, compagnie 1,432, pompe bianche 1,417),1,238 euro/kg (-1, compagnie 1,234 euro/kg, pompe bianche 1,242 euro/kg). (Questi sono i1,812 euro/litro (servito 2,077),1,753 euro/litro (servito 2,021),0,833 euro/litro,1,503 euro/kg,1,297 euro/kg. M