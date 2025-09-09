CNP Assicura, nel primo semestre raccolta netta in crescita a 59 milioni

(Teleborsa) -, società parte di CNP Assurances, tra i principali gruppi assicurativi delin Italia, ha chiuso ildell’anno con risultati commerciali solidi ed in linea con le previsioni del Piano Strategico decennale: nuova produzione superiore a. Il dato conferma la capacità della Compagnia di mantenere la rotta in un contesto di mercato ancora incerto, confermando per il terzo semestre le proprie ambizioni di crescita.Nel medesimo periodo, la capogruppo CNP Assurances, secondo assicuratore vita in Francia e quinto in Europa, con un SCR pari a 242% (+5 bps), ha registrato undi(+16%) e undi(+13%), confermando la solidità del modello multi-partner a livello internazionale.Lesi confermano la componente di punta dell’offerta, rappresentando circa il 45% della produzione totale con una raccolta di oltre 920 milioni di euro. Tali strumenti sono particolarmente apprezzati anche dalla clientela ben patrimonializzata, come implicitamente dimostrato dal premio medio delle polizze individuali che si attesta sui 200mila euro e valorizzano la qualità del servizio di consulenza offerto dai Distributori.Laè in forte crescita rispetto al primo semestre 2024 e si attesta anonostante le dinamiche di mercato e i flussi in uscita. Il livello dei riscatti, infatti, è complessivamente in riduzione rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, confermando una tendenza generale di mercato.Dal punto di vista delladel Mix, CNP Assicura continua a orientare la produzione verso soluzioni mirate alla crescita e alla sostenibilità, rafforzando la quota di prodotti con caratteristiche di lungo termine, studiati per cogliere al meglio le dinamiche favorevoli offerte dai mercati. Nell’asset mix, infatti, la componente diè in costante crescita e si attesta al 37% del totale."I dati di metà anno confermano la solidità del nostro modello distributivo e la qualità della nostra offerta, fatta di prodotti competitivi sul mercato ma anche e soprattutto di vicinanza, formazione e supporto alle reti distributive che ogni giorno scelgono di darci fiducia – ha dichiarato, CEO di CNP Assicura –. Continueremo su questa strada, investendo sempre di più in qualità, innovazione e servizi verso i nostri Partner, orgogliosi anche del nostro fattivo contributo, con oltre 2 miliardi di premi consuntivati da CNP Assicura".