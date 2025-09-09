Milano 8-set
41.724 0,00%
Nasdaq 8-set
23.415 -1,22%
Dow Jones 8-set
45.515 +0,25%
Londra 8-set
9.221 0,00%
Francoforte 8-set
23.807 0,00%

Comer Industries, upgrade a Buy da Alantra dopo accordo di M&A trasformativo

Finanza, Consensus
Comer Industries, upgrade a Buy da Alantra dopo accordo di M&A trasformativo
(Teleborsa) - Alantra ha migliorato a "Buy" da "Hold" la raccomandazione su Comer Industries, società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e produzione di sistemi avanzati di ingegneria e soluzioni di meccatronica per la trasmissione di potenza, alzando anche significativamente a 41 euro per azione (da 32,8 euro precedenti) il target price.

Gli analisti hanno aggiornato le stime per includere la divisione Hydraulic Equipment (HEB) di Nabtesco, a seguito dell'accordo di Comer per l'acquisizione di una quota del 70% per 85 milioni di euro EV (5,5x EV/EBITDA 2024 contro 7,4x di Comer), con chiusura prevista entro il quarto trimestre del 2025.

L'operazione rafforza la presenza di Comer nell'area APAC e porta i ricavi industriali al 59% del totale, aggiungendo al contempo tecnologie idrauliche complementari di fascia alta, aprendo opportunità di cross-selling e nuovi OEM di primo livello. Secondo Alantra, nonostante l'intrinseca complessità di integrazione, la solida esperienza di Comer nell'M&A mitiga il rischio di esecuzione e l'interessante prezzo di ingresso al minimo del ciclo sostiene la creazione di valore a lungo termine.

"Vediamo anche margini di ulteriore upside, poiché sinergie incrementali più rapide potrebbero generare un tangibile incremento degli utili e aprire la strada a un ulteriore rivalutazione del titolo", si legge nella ricerca.

(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)
Condividi
```