Commercialisti, Cuchel (ANC): "Riforma respinta sia occasione per ripartire dal dialogo"

(Teleborsa) - "La vera riforma
non è quella che cambia le regole del voto, ma quella che rafforza la dignità, l’unità e il ruolo dei commercialisti
nella società". Con queste parole Marco Cuchel
, presidente dell’Associazione Nazionale Commercialisti
, commenta lo stop del CdM alla proposta di riforma dell’ordinamento professionale ed annuncia che è stata diffusa una lettera aperta ai vertici della categoria e a tutti gli iscritti.
Il 5 settembre scorso, il Governo ha approvato le riforme degli avvocati e dei medici
, insieme a un disegno di legge generale di revisione delle professioni ordinistiche, respingendo però la proposta
presentata dal Consiglio Nazionale dei commercialisti
. Una decisione che, secondo Cuchel, rappresenta un segnale forte e "un’occasione per ricostruire un progetto condiviso, capace di ascoltare davvero iscritti, territori e associazioni”.
Per ANC, la riforma predisposta dal vertice del Cndcec
si è dimostrata priva di contenuti sostanziali
. Non affronta i nodi centrali della professione — precarietà
dei giovani, sostenibilità previdenziale, perdita di attrattività dell’albo
ed eccessiva stratificazione normativa
— ma si riduce a pochi ritocchi marginali. Il cuore del progetto, sottolinea l’associazione, è stata la modifica delle modalità elettorali
del Consiglio Nazionale: "L’unica vera novità introdotta, ma che nulla ha a che vedere con le esigenze concrete degli studi e dei colleghi".
ANC rileva come per nessuna delle altre categorie ordinistiche
il Governo abbia previsto modifiche al sistema elettorale
, rimasto ancorato al D.Lgs. 139/2005. La critica
non riguarda solo i contenuti, ma anche il metodo
. "Circa il 90% dei colleghi — denuncia l’Associazione Nazionale Commercialisti — non conosce né il testo né i contenuti della proposta. Non vi è stato un confronto reale con gli iscritti né con le associazioni territoriali. La riforma è apparsa 'calata' dall’alto, con un approccio che ha generato divisioni anziché coesione”.
Anche il recente comunicato del Consiglio Nazionale
, che ringrazia Governo e associazioni favorevoli parlando di 'maggioranza assoluta', viene giudicato come una rappresentazione parziale della realtà
: Diversi ordini territoriali e associazioni hanno espresso contrarietà, mentre la base non è mai stata coinvolta”.
Per Cuchel, il rinvio
deciso dal Governo non deve essere letto come una sconfitta
, ma come una possibilità di ripartenza
: "Abbiamo bisogno di un ordinamento che riconosca i commercialisti come presidio di legalità e sviluppo economico; di strumenti per rendere la professione più attrattiva e sostenibile; di regole che semplifichino e valorizzino le competenze, non che creino nuove barriere burocratiche".
Di qui l’appello diretto alla presidenza del Consiglio nazionale
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili: "Il Presidente è il rappresentante di tutti i 120mila iscritti, non di una parte soltanto. Una riforma che ignora segmenti consistenti della categoria genera fratture che non possono essere liquidate con slogan". ANC
assicura che continuerà a vigilare e a proporre soluzioni
, ricordando che "la professione non ha bisogno di narrazioni trionfalistiche, ma di verità, ascolto e coesione".