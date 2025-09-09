Commercialisti, Cuchel (ANC): "Riforma respinta sia occasione per ripartire dal dialogo"

(Teleborsa) - "La veranon è quella che cambia le regole del voto, ma quella chenella società". Con queste parole, presidente dell’, commenta lo stop del CdM alla proposta di riforma dell’ordinamento professionale ed annuncia che è stata diffusa una lettera aperta ai vertici della categoria e a tutti gli iscritti.Il 5 settembre scorso, il, insieme a un disegno di legge generale di revisione delle professioni ordinistiche,presentata dal. Una decisione che, secondo Cuchel, rappresenta un segnale forte e "un’occasione per ricostruire un progetto condiviso, capace di ascoltare davvero iscritti, territori e associazioni”.Per ANC, lasi è dimostrata. Non affronta i nodi centrali della professione —dei giovani, sostenibilità previdenziale,ed eccessiva— ma si riduce a pochi ritocchi marginali. Il cuore del progetto, sottolinea l’associazione, è stata ladel Consiglio Nazionale: "L’unica vera novità introdotta, ma che nulla ha a che vedere con le esigenze concrete degli studi e dei colleghi".ANC rileva comeil Governo abbia previsto, rimasto ancorato al D.Lgs. 139/2005. Lanon riguarda solo i contenuti, ma. "Circa il 90% dei colleghi — denuncia l’Associazione Nazionale Commercialisti — non conosce né il testo né i contenuti della proposta. Non vi è stato un confronto reale con gli iscritti né con le associazioni territoriali. La riforma è apparsa 'calata' dall’alto, con un approccio che ha generato divisioni anziché coesione”.Anche il recente comunicato del, che ringrazia Governo e associazioni favorevoli parlando di 'maggioranza assoluta', viene giudicato come una: Diversi ordini territoriali e associazioni hanno espresso contrarietà, mentre la base non è mai stata coinvolta”.Per Cuchel, ildeciso dal Governo, ma come una: "Abbiamo bisogno di un ordinamento che riconosca i commercialisti come presidio di legalità e sviluppo economico; di strumenti per rendere la professione più attrattiva e sostenibile; di regole che semplifichino e valorizzino le competenze, non che creino nuove barriere burocratiche".Di quidei dottori commercialisti e degli esperti contabili: "Il Presidente è il rappresentante di tutti i 120mila iscritti, non di una parte soltanto. Una riforma che ignora segmenti consistenti della categoria genera fratture che non possono essere liquidate con slogan".assicura che, ricordando che "la professione non ha bisogno di narrazioni trionfalistiche, ma di verità, ascolto e coesione".