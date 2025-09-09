Milano 16:28
Crolla a New York Etsy

(Teleborsa) - A picco il gestore di una piattaforma di e-commerce, che presenta un pessimo -6,49%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Etsy più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 53,19 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 56,43. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 59,67.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
