Milano 10:15
41.963 +0,57%
Nasdaq 8-set
23.762 0,00%
Dow Jones 8-set
45.515 0,00%
Londra 10:15
9.236 +0,16%
Francoforte 10:14
23.722 -0,36%

Debole la seduta a Piazza Affari per l'indice del settore alimentare italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
In lieve calo il comparto alimentare a Piazza Affari, che continua la giornata sotto la parità a 76.026,95 punti.
