Dollar Tree, scendono le quotazioni a New York

Scende sul mercato il gestore di negozi che offre merce per un dollaro o meno, che soffre con un calo del 3,81%.
