EssilorLuxottica, estende settimana corta a un intero sito produttivo italiano

(Teleborsa) - EssilorLuxottica
e i principali sindacati italiani hanno firmato martedì un accordo programmatico
per coordinare azioni e risorse volte allo sviluppo e alla competitività delle fabbriche italiane
.
Tra le principali novità introdotte dal nuovo accordo è l’ulteriore evoluzione del modello di organizzazione del lavoro a settimane corte
introdotto con successo più di due anni fa dal contratto integrativo aziendale 2024-2026, che prevede 20 giorni di riposo aggiuntivi l’anno, tipicamente i venerdì, a parità di stipendio.
Dal 1° gennaio 2026, il modello sarà infatti esteso per la prima volta a un intero sito produttivo
, permettendo a tutto il personale di beneficiare di 20 settimane di quattro giorni lavorativi senza alcuna riduzione retributiva
.
"L’investimento dell’azienda nel sostenere il modello e la nuova sperimentazione porterà, nei piani, un miglioramento del bilanciamento vita-lavoro dei dipendenti e della qualità del contributo individuale
, in un contesto produttivo per il Gruppo nel Paese che punta sull’eccellenza e sulla valorizzazione del Made in Italy
, specialmente nella manifattura dell’alto di gamma
dove è essenziale l’artigianalità, la passione che si trasmette al prodotto e la precisione. Il nuovo modello permetterà una maggiore efficienza produttiva, un’ottimizzazione dei tempi di lavoro e un positivo impatto ambientale in particolare nei consumi energetici", si legge in una nota congiunta diffusa dall'azienda e dalle associazioni sindacali.
Le parti hanno infine concordato la possibilità di avviare progetti pilota
per la produzione in Italia di componenti per dispositivi wearable
e di avviare percorsi di stabilizzazione a tempo indeterminato
di lavoratori potenzialmente impiegati anche in questo innovativo settore.