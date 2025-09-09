Milano 10:15
41.963 +0,57%
Nasdaq 8-set
23.762 0,00%
Dow Jones 8-set
45.515 0,00%
Londra 10:15
9.236 +0,16%
Francoforte 10:14
23.722 -0,36%

Eurozona: accelera l'EURO STOXX Media

In forte aumento l'indice del settore Media europeo, che con il suo +1,69% avanza a quota 320,5 punti.
