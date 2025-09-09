Milano
16:28
41.913
+0,45%
Nasdaq
16:28
23.780
+0,07%
Dow Jones
16:28
45.484
-0,07%
Londra
16:28
9.239
+0,19%
Francoforte
16:27
23.693
-0,48%
Martedì 9 Settembre 2025, ore 16.45
Home Page
/
Notizie
/ Eurozona: l'EURO STOXX Industrial Goods & Services mostra un andamento leggermente negativo
Eurozona: l'EURO STOXX Industrial Goods & Services mostra un andamento leggermente negativo
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
09 settembre 2025 - 15.00
L'
Indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica
ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 1.567,25 punti.
Condividi
Titoli e Indici
Euro Stoxx Ind Goods & Svcs
-0,41%
Guide
Sistemi di pagamento: quanti sono, quali sono e come funzionano
Carte, wallet digitali, bonifici, POS, BNPL, buoni pasto, pagamenti da smartphone e in-car: i sistemi di pagamento oggi sono numerosi e sempre più integrati nella vita quotidiana.
leggi tutto