Milano 16:29
41.918 +0,47%
Nasdaq 16:29
23.779 +0,07%
Dow Jones 16:29
45.483 -0,07%
Londra 16:29
9.238 +0,18%
Francoforte 16:28
23.696 -0,47%

Eurozona: nuovo spunto rialzista per l'EURO STOXX Telecommunications

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: nuovo spunto rialzista per l'EURO STOXX Telecommunications
Performance positiva per l'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni, che continua la giornata in aumento dello 0,72% rispetto alla chiusura della seduta precedente.
Condividi
```