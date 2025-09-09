Milano
16:29
41.918
+0,47%
Nasdaq
16:29
23.779
+0,07%
Dow Jones
16:29
45.483
-0,07%
Londra
16:29
9.238
+0,18%
Francoforte
16:28
23.696
-0,47%
Martedì 9 Settembre 2025, ore 16.45
Home Page
/
Notizie
/ Eurozona: risultato positivo per l'EURO STOXX Oil & Gas
Eurozona: risultato positivo per l'EURO STOXX Oil & Gas
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
09 settembre 2025 - 15.00
Il
Comparto petrolifero europeo
continua la giornata in aumento dello 0,96%.
Condividi
Titoli e Indici
Euro Stoxx Oil & Gas
+1,67%
