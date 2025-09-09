Milano 16:29
41.918 +0,47%
Nasdaq 16:29
23.779 +0,07%
Dow Jones 16:29
45.483 -0,07%
Londra 16:29
9.238 +0,18%
Francoforte 16:28
23.696 -0,47%

Eurozona: risultato positivo per l'EURO STOXX Oil & Gas

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: risultato positivo per l'EURO STOXX Oil & Gas
Il Comparto petrolifero europeo continua la giornata in aumento dello 0,96%.
Condividi
```