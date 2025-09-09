Francia senza governo, ING: finché Macron sarà presidente non prevediamo esplosione degli spread OAT

(Teleborsa) - Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato di aver, il quale ha raggiunto l'Eliseo per rassegnare le dimissioni. Il presidente ha annunciato che "nominerà un nuovo primo ministro nei prossimi giorni".In questa fase - osservano, Senior Economist di Francia e Svizzera, e, Senior European Rates Strategist di ING - "il presidente Macrondel parlamento. Ricerca piuttosto un"."Alcuni parlamentari centristi hanno avanzato l'idea di nominare un "negoziatore" per forgiare un accordo politico prima di nominare un nuovo primo ministro. Come accade in altri paesi come il Belgio, l'idea sarebbe quella di. Se questo patto di governo venisse perseguito, significherebbe che la formazione di un esecutivo e quindi l'approvazione del bilancio richiederebbero. Tuttavia, con le proteste nazionali previste per il 10 e il 18 settembre,in assenza di un governo funzionante".Ad avviso di De Montpellier e Tukker, "lo scioglimento del Parlamento; il presidente cercherà prima di trovare un primo ministro che possa sopravvivere a un voto di sfiducia. Le".La crisi del governo deriva dal controverso piano di bilancio per il 2026. Bayrou ha proposto 44 miliardi di euro di tagli, ma "il voto di lunedì dimostra che il consenso a questa, indipendentemente da chi guiderà il prossimo governo2."Secondo un nuovo rapporto del Ministero delle Finanze, la, spingendo il deficit al 6,1% del PIL, ben al di sopra del 4,6% indicato nel piano presentato alle autorità europee. Soprattutto, il problema non farà che aggravarsi nei prossimi anni. Senza un cambiamento di politica economica, si prevede che il".I problemi di bilancio della Francia sono dovuti principalmente all'invecchiamento della popolazione. La spesa per la protezione sociale e l'assistenza sanitaria rappresentava il 32,3% del PIL nel 2023, rispetto a una media del 27,2% nell'Eurozona, e questa spesa aumenterà naturalmente con l'invecchiamento della popolazione."In un contesto in cui la tassazione è già elevata, l'equazione è complicata e continuerà a causare instabilità politica, non solo quest'anno, ma anche negli anni a venire".Sebbene i dati sul sentiment post-25 agosto (data voto di fiducia) non siano ancora disponibili, "è. Le decisioni su investimenti, assunzioni e consumi potrebbero essere rinviate, rallentando lo slancio economico. L'aumento dei tassi di mercato sta gravando sui costi di finanziamento e potrebbe rallentare alcuni settori, in particolare edilizio e immobiliare". In questo "contesto turbolento, è probabile che l'attività economica ristagni nel quarto trimestre di quest'anno".Sebbene l'esito negativo del voto di fiducia fosse previsto, proseguono gli esperti, "evidenzia comunque l'della Francia. La via più probabile è la nomina di un nuovo primo ministro, ma preparare un bilancio che possa essere approvato dal Parlamento sembra difficile. Idovrannoper ottenere un"."Da qui in poi è, mentre il potenziale di rialzo è ancora significativo. Lo spread OAT-Bund a 10 anni è ancora di circa 10 punti base più basso rispetto al picco dello scorso novembre, quando cadde il governo Barnier. Rispetto ad allora, ora c'è la possibilità di nuove elezioni parlamentari, il che complica ulteriormente il quadro e aumenta l'incertezza".Per adesso, le ricadute sul mercato dell'Eurozona nel complesso sono limitate, ma un'escalation prolungata potrebbe portare a tassi swap più bassi."Sebbene l'ostacolo per scontare un ulteriore allentamento da parte della Banca Centrale Europea sia elevato, per i. La combinazione del peggioramento dei dati economici statunitensi e delle notizie provenienti dalla Francia potrebbe per adessoper ora".E concludono, "finché Macron sarà presidente, probabilmente fino alle elezioni del 2027,e uno shock più ampio al sentiment di rischio".