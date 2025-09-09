Francoforte: andamento negativo per Rheinmetall AG

produttore di armamenti e componenti per automobili

(Teleborsa) - Ribasso per il, che presenta una flessione del 2,82%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 1.776,3 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 1.722,3. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 1.830,3.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)