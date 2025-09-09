Milano 16:29
41.918 +0,47%
Nasdaq 16:29
23.779 +0,07%
Dow Jones 16:29
45.483 -0,07%
Londra 16:29
9.238 +0,18%
Francoforte 16:28
23.696 -0,47%

Francoforte: andamento negativo per Rheinmetall AG

Migliori e peggiori
Francoforte: andamento negativo per Rheinmetall AG
(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di armamenti e componenti per automobili, che presenta una flessione del 2,82%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Rheinmetall AG rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve di Rheinmetall AG è in rafforzamento con area di resistenza vista a 1.776,3 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 1.722,3. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 1.830,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```