Milano 16:29
41.918 +0,47%
Nasdaq 16:29
23.779 +0,07%
Dow Jones 16:29
45.483 -0,07%
Londra 16:29
9.238 +0,18%
Francoforte 16:28
23.696 -0,47%

Francoforte: calo per Rheinmetall AG

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: calo per Rheinmetall AG
Ribasso per il produttore di armamenti e componenti per automobili, che presenta una flessione del 2,85%.
Condividi
```