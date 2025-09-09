Milano 16:30
41.926 +0,48%
Nasdaq 16:30
23.778 +0,07%
Dow Jones 16:30
45.486 -0,06%
Londra 16:30
9.241 +0,21%
Francoforte 16:29
23.704 -0,43%

Francoforte: i venditori si accaniscono su Renk

Migliori e peggiori
Francoforte: i venditori si accaniscono su Renk
(Teleborsa) - Pressione su Renk, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,21%.

La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del Germany MDAX. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.


Tecnicamente, Renk è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 68,16 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 65,49. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 70,83.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```