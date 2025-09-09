Milano 16:30
Francoforte: performance negativa per Aroundtown

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Aroundtown, che presenta una flessione dell'1,92% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Aroundtown, che fa peggio del mercato di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 3,321 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 3,235. L'equilibrata forza rialzista di Aroundtown è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 3,407.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
